Prêts de vélos, réparations au prix coûtant, … Etterbeek inaugure sa "Mahma", sa "maison de la mobilité active"

Etterbeek fait un pas de plus vers la mobilité douce et active, afin de permettre à tous d'adopter la petite reine.

Annoncée il y un an, la "Mahma" d'Etterbeek, "Maison-Huis de la Mobilité Active", était inaugurée ce samedi. "Une première" pour une commune, se réjouit le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). "Au début, je pensais créer une maison de la prévention et de la sécurité à vélo. Et de fil en aiguille, avec l'ancien échevin Rik Jellema, est né un projet plus large."

Le lieu est situé avenue de la Chasse, juste à côté du rond-point Saint-Pierre, dans un vaste ancien garage réaménagé.

©Ennio Cameriere

Si l'inauguration officielle a lieu ce samedi dans le cadre de la "semaine de la mobilité", la véritable ouverture au public est prévue dans le courant du mois d'octobre. Les Etterbeekois pourront venir réparer leurs bicyclettes à petit prix. "Ils ne paieront que le prix du matériel, le prix coûtant", commente l'échevine Caroline Joway (Écolo), en charge de la Mobilité. Comptez 2,70€ pour une chambre à air, 3,50€ pou un câble de frein, de 13 à 35€ pour une chaîne… Les modalités pour les cyclistes non-Etterbeekois sont en cours de discussion.

Des prêts de vélos à petit prix

Deux fois par semaine, une ASBL sera également présente pour effectuer des réparations pour tous, mais il s’agira cette fois de réparations guidées avec une visée pédagogique… et il faudra donc mettre la main à la pâte.

Une "vélothèque" est également ouverte sur place : les citoyens peuvent emprunter un vélo pour une durée déterminée… "C'est très pratique pour les enfants, qui grandissent et doivent rapidement changer de vélo", explique l'échevine Écolo. La commune vient d'acheter plusieurs vélos pour alimenter le stock.

©Ennio Cameriere

Seront également organisés à la “Mahma” des cours de vélos, des ateliers avec la “fietsbrigade”, des séances scolaires, des balades, des initiations au Code de la route, des gravure de vélo, des conférences…

Trois employés communaux ont été réquisitionnés pour faire tourner les lieux.

©Ennio Cameriere

Prochaine étape espérée dans cette thématique : l’ouverture d’une option professionnelle “réparation de vélos électriques” à l’école Ernest Richard. “Ce sont des métiers d’avenir, avec une forte demande. On espère que ça pourra voir le jour”, commente le mayeur.