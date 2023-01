Une exposition sur les blocs de béton “Jersey” qui inondent le territoire régional bruxellois (PHOTOS)

Pour célébrer l’anniversaire, une exposition gratuite est organisée à Saint-Gilles, au centre culturel PianoFabriek, avec, évidemment, comme titre : “Have mercy for the Brussels Jerseys”. Comprenez : ayez pitié des blocs de béton bruxellois.

Pour les organisateurs de l’exposition, ces blocs, temporaires et ne nécessitant pas de permis, en disent long sur Bruxelles et son fonctionnement. “Le multi-usage de ces Jersey n’affecte pas seulement l’esthétique de la ville, mais révèle les tensions entre les décideurs politiques et l’espace public.” L’événement se tient jusqu’au 2 février prochain à la PianoFabriek, rue du Fort à Saint-Gilles.