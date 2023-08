Une course contre la montre engagée jusqu’à lundi matin pour réhabiliter une portion du R0

Le Ring est de Bruxelles (R0) est fermé depuis vendredi à 22h00 entre les échangeurs de Genappe et Groenendael en direction de Bruxelles, et rouvrira lundi à 04h00. Les travaux en cours – réalisés par la Sofico, le gestionnaire du réseau autoroutier wallon, et le service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures – occupent 24 heures sur 24 une centaine d’agents. Lors des deux prochains week-ends d’août, il sera question de boucler le chantier visant à réhabiliter mais aussi améliorer la sécurité sur la portion du R0 située entre Braine-l’Alleud et la limite de la région flamande.