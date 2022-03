Nouvelle étape pour "le" projet de la mandature everoise. Le chantier du nouveau hall sportif d’Evere vient de débuter ce vendredi dans le parc d’Evere.

© D.R.

Le chantier débute par l’abattage d’une quinzaine d’arbres. "Mais on va replanter", assure le bourgmestre faisant fonction, Ridouane Chahid (PS). Plusieurs centaines d’arbres vont être plantés, conformément aux conditions du permis d’urbanisme. Non loin du site, les autorités locales ont déjà planté – comme c’est devenu la mode à Bruxelles – une "tiny forest", comme à Forest et Jette, avec 850 nouveaux arbres et un verger. "Le batiment sera également couvert d'une toiture verte alors que le site est actuellement en dolomie, c'est encore une extension de la verdurisation du site", assure de son côté l'échevin des Travaux, David Cordonnier (PS) sur les réseaux sociaux.

Deux ans de travaux

Le projet, financé entièrement par l’organisme fédéral Beliris, s’élève à environ 7 millions d’euros. "Ce complexe répond à un véritable besoin. Il y a une demande de la part des clubs et des Everois", assure le mayeur socialiste, en charge des Sports.

© D.R.

Le lieu, qui se veut "multidisciplinaire", sera principalement dédié au basket, mini-foot, hockey, mais accueillera aussi d’autres activités comme des cours de fitness ou de zumba.

L’inauguration est prévue pour la fin de l’année 2024. Si les timings sont respectés, il aura donc fallu huit années pour concrétiser le dossier. Quant aux anciennes infrastructures sportives everoises ? La question n’est pas encore tranchée…