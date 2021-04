A l’occasion de la fête des mères, ce dimanche 9 mai 2021, le Collectif des Madrés organise une marche blanche contre les violences policières. "Insultes racistes et homophobes, propos sexistes, contrôles au faciès et PV abusifs, gifles et coups qui conduisent parfois à la mort : nous exigerons égalité et justice pour les enfants et les jeunes qui subissent dans leur quotidien des violences policières", indique le collectif des madrés.

"Pour nous, les mères, cette journée de fête est aussi une journée de chagrin et de colère, une journée de commémoration pour les victimes, et de lutte pour que nos revendications soient entendues. Nous demandons que tout soit mis en œuvre pour que ces violences systémiques, subies au quotidien, et qui reflètent un racisme structurel, cessent."

La marche débutera à 15h place Anneessens, dans le silence, sans slogan et en petits groupes espacés. Dans le respect des mesures sanitaires et vêtu.e.s de blanc, les manifestant.e.s marcheront jusqu'à la place de la Monnaie. De 16h à 17h seront organisées des prises de paroles et performances artistiques où banderoles et autres moyens d'expression sont les bienvenus.