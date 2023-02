Carnaval de Binche : 30 ans plus tard, ils font à nouveau sensation avec leur costume de mariée

Lors du dimanche Gras 1992, un groupe de gilles des Jeunes Indépendants inauguraient un concept particulier en se déguisant en robe de mariée accompagnés de leurs maris richement vêtus en costume au motif équivoque de dollar. “On aurait dû le faire l’année dernière mais covid oblige, on a été obligé de postposer cet anniversaire d’un an”, nous explique François Bourgeois, une des mariées. “L’idée était venue simplement lors d’un mariage. Des airs de gille ont retenti durant la soirée et la mariée a dansé dessus ce que j’avais trouvé particulièrement drôle à l’époque. On s’est dit que ce serait sympa de faire ça comme costume du dimanche. Comme cela avait très bien fonctionné, cela avait fait rire les gens à l’époque et que le mariage avait été une réussite, on a décidé de célébrer nos trente ans de noce. On se rend compte que trente ans plus tard, c’est toujours aussi drôle et beaucoup de monde nous interpelle depuis ce matin.”