Un nouveau building au boulevard Tirou: la Société Wallonne du Crédit Social pour redéployer la "Porte Sud"

La Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) va construire un nouveau building à l'angle du boulevard Tirou et de la rue de l'Ecluse, sur le chancre inoccupé qui accueillait - avant qu'ils brûlent - le Mayeur et le Star Rock café.

L'incendie s'est produit en 2008, la SWCS a racheté le terrain en 2014. "Il a fallu négocier avec Roger Dupuis, qu'on appelait le Roi de la Nuit carolo, avec sa Rolls blanche et son puma et sa panthère comme animaux de compagnie", explique Nathalie Ombelets, la directrice. "On venait de déménager à côté quand il y a eu l'incendie. Ca a aussi été une opportunité, même si je venais d'entrer en fonction et que ça a été une des matinées les plus mouvementées de ma carrière, quand j'ai entendu qu'il y avait eu un gros incendie à la ville basse, un matin à la radio. Je crois que je ne suis jamais arrivée aussi vite à Charleroi."

Et enfin, après 14 ans, un building sera construit. Sept étages, à vocation de bureaux pour la SWCS et quelques logements, il sera modulable, construit avec des matériaux écologiques et au top des dernières normes énergétiques.

Cette construction sera l'occasion d'avoir une nouvelle "Porte Sud" à Charleroi. L'école de Bosquetville sera également rénovée, et la route de Philippeville devra aussi subir de lourds travaux pour accueillir le futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). "C'est énervant, quand on a rénové toute une partie de la ville basse, d'avoir toujours ce point noir pile au milieu de tout", a expliqué Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi. "Je suis maintenant un bourgmestre heureux. Enfin, on va reconstruire la ville sur la ville comme il faut le faire pour des raisons écologiques et de mobilité. Ca demandait un certain courage et je remercie la directrice du Crédit Social d'avoir tenu bon."

Les ministres Collignon (PS) et Henry (Ecolo) étaient présents et ont pu voir Paul Magnette, aux manettes d'une petite grue de chantier, creuser le "premier trou" du futur chantier. Ils étaient venus soutenir ce futur building, bien sûr, mais surtout signer le nouveau contrat de gestion de la SWCS. "Le logement est un défi important, et la SWCS a un rôle social à jouer en permettant de créer des garanties locatives à taux zéro pour les locataires, à financer des rénovations énergétiques et aider celles et ceux qui veulent être propriétaires à investir dans un bien, même quand les banques ne veulent pas d'eux. Aujourd'hui, la Wallonie s'est engagée à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre et les projets comme RénoPack du Crédit Social sont un des moyens d'y arriver: prenons un bâtiment en PEB G, ce qui est fréquent, il faut en moyenne 56.000€ pour l'amener à un PEB B. Il y a à peu près 21.000€ de primes à aller chercher, mais ça reste 35.000€ à mettre de sa poche, ce qui beaucoup ne peuvent pas se permettre. Avec un crédit social, on peut financer cette somme à 145€/mois, tout en faisant entre 200 et 250€ d'économies sur sa facture d'énergie", a expliqué Philippe Henry.

Durée du chantier: 660 jours. Prix non communiqué.