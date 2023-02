Loïc Nottet en dédicace chez Molière a fait se déplacer les foules

Malgré le temps maussade, ils étaient plusieurs centaines à faire la file devant la librairie Molière en plein centre de Charleroi. Ils, se sont les fans du chanteur Loïc Nottet. Ce samedi, ce n’était le chanteur qui avait donné rendez-vous au public mais bien l’auteur de roman. Nos reflets sont d’une cruauté sans nom avec nous. Mais ces malveillantes petites voix qui nous parviennent ne sont pas forcément les nôtres car, tapie dans l’ombre, une créature magique et démoniaque du nom de Narcyss est à l’œuvre. Son objectif : aveugler ceux qui se contemplent trop dans la glace, les faire sombrer dans le désespoir et la haine d’eux-mêmes pour, enfin, les attirer de l’autre côté du miroir dans son terrifiant et fantastique palais des murmures, où ils seront réduits en esclavage. C’est ainsi que Théo, la sœur de Natan, a disparu. Afin de la sauver, le jeune garçon devra pénétrer dans le sinistre domaine de Narcyss pour y affronter ses peurs les plus terribles et, en chemin, faire face au plus grand défi de tous : s’accepter tel qu’il est. ”