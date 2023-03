Comme annoncé par Sudinfo/La Nouvelle Gazette, le groupe immobilier Banimmo voudrait y créer un nouveau quartier de 70.000 mètres carrés, ainsi qu'un parc.

Sur le site web de l'entreprise, on retrouve ainsi le plan initial, développé en 2020 : "les deux parcelles (l'actuel P1 et P2, NdlR) sont bien situées dans le centre de la plus agglomération de Wallonie, dans le centre historique et près d'une bretelle du ring ainsi que des stations de métro et de bus", peut-on lire dans une présentation succinte en anglais.

L'idée, c'est de créer un nouveau quartier autour d'un parc (à créer) qui deviendrait le plus grand espace vert du centre-ville. "Ce projet incluera des commerces, des bureaux, des restaurants mais surtout du logement, dans toute sa diversité : kots étudiants, co-living pour des profils jeunes et âgés, des appartements de court ou moyen séjour, des appartements classiques, etc."

Le tout doit être développé dans un Masterplan, précise encore le site de Banimmo, qui sera un projet présenté comme "durable".