Charleroi : fin du plan hivernal pour les SDF

Ce vendredi 31 mars sonne la fin du plan hivernal pour les services d’accueil dont les abris de nuit et de jour de Charleroi. Même si celui-ci s’arrête, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Dans les prochains jours et semaines le nombre de place diminuera jusqu’à retrouver son “mode estival”. “Certains projets resteront plus longtemps comme à l’abri “Comme chez nous” qui se poursuit jusqu’à fin juin. Tout ne s’arrête pas brutalement et des solutions sont trouvées. Les abris de nuit du CPAS ne s’arrêtent pas mais diminue crescendo notamment à l’abri de nuit Dourlet”, commente-t-on du côté du Relais social. La fin de la période hivernale fait que les services vont être amenés à remettre leur offre à la normale. “Même s’il y a une offre moins importante, les services sont attentifs à ne pas laisser les gens démunis. On essaie tout de même de trouver des solutions. ”