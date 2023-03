Dans “Monsieur Mêle Tout re (dé) fait le monde”, Dominique Watrin nous dépeint les pensées et opinions d’un personnage lui ressemblant étrangement physique. Ce “Monsieur tout le monde” comme il aime le qualifier est somme toute un type qui vit une vie banale et qui, sur son petit carré de territoire, donne un avis sur la planète alors que sur certains aspects il ne l’a jamais côtoyé. Tous les thèmes sont abordés ; des réseaux sociaux aux relations dans le couple en passant par le conflit opposant la Corée du Nord à la Corée du Sud. Par le biais de petites histoires de une cases, Dominique Watrin se veut être pertinent. “Il incarne un peu celui que j’appelle L’homme post Covid, le mec qui est passé à travers le filtre du Covid et qui à l’impression qu’il peut donner son avis sur tout et qui derrière ça n’a aucune expertise sur rien. La Covid a été le déclenchement d’une certaine tendance des gens à donner son avis sur tout sans avoir de compétence pour le donner et cela n’a pas arrêté. ”

Pour le voisin de la célèbre Fernande, qui est loin d’être un novice dans l’écriture de bouquins, le format BD a ces spécificités. “Déjà, il y a la visualisation. Le personnage est mis en situation. C’est analogique avec la réalité. Je peux tout inventer. Le livre demande un plus gros effort cérébral et on peut y faire plus de développement tandis que la BD c’est un instantané. L’un est complémentaire de l’autre et le combat reste le même, c’est s’interroger sur la folie et les dérives du monde mais le moyen est différent. Bien entendu mes dérives ne sont pas celles de quelqu’un d’autre. C’est très personnel. ”

Au-delà de cela, Dominique fait, dans cette première BD, ce qu’il sait faire de mieux : faire rire et pousser à la réflexion. “Les thématiques abordées sont universelles et le point de vue est personnel et cela amène les gens déjà à rire, parce que je trouve cela important, et puis derrière à se poser des questions eux-mêmes. Après ils seront d’accord ou pas. En termes de termes en représentations d’un instant ou d’une époque, je pense que tout y est. ”