Cette intercommunale gère 1,1 milliard d' € pour les communes et veut investir dans l’énergie verte

D’où vient l’argent de Ceneo ?

R.D. : “à l’origine, les communes ont confié à une intercommunale le soin de gérer leurs participations dans les réseaux gaz et électricité, qui sont aujourd’hui Ores, Elia et Fluxys. On s’appelait à l’époque IPFH. Cette participation a aujourd’hui évolué dans un regroupement wallon, Socofe, qui fait aussi de l’éolien en mer du Nord, mais nous détenons toujours 45 % du capital d’Ores par exemple. Ça, c’est l’historique. Mais depuis 2015, les communes ont décidé d’investir davantage dans les filières renouvelables, pour être actrices de la transition énergétique. On a démarré avec l’éolien, en partenariat avec Engie et Luminus, et on détient aujourd’hui 33 éoliennes (production d’électricité pour 40 000 ménages, NdlR). On a aussi une station de biométhanisation (gaz) à Thuin et on en prévoit pas loin de 7 autres dans les prochaines années sur le territoire hennuyer. On a aussi des participations dans le CNG (gaz naturel compressé, un carburant NdlR) via Enora et le groupe GV qui gère les pompes Texaco et Esso. D’où vient l’argent ? À la base des investissements historiques dans le réseau, puis des emprunts bancaires : vu qu’on a une solidité financière, on a des facilités pour faire des emprunts, et le portefeuille a doublé en dix ans pour atteindre aujourd’hui quasi 1,2 milliard d’euros.”

Quel est l’objectif ? Faire des dividendes pour les communes ?

L.DH : “Au départ, notre métier c’est le holding. On gère les participations financières pour les communes, et cela a rapporté 38 millions en 2021. Mais comme on a des capacités d’investissement, on a la possibilité d’être un accélérateur de la transition, nécessaire. Derrière, il y a aussi la volonté d’accompagner les communes, nos investisseurs donc, sur toute une série de sujets : avec Neovia, on propose de placer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, ou bien on fait des prêts 0 % pour passer l’éclairage public au LED, par exemple. Parce qu’on a besoin d’être visibles et mieux connus des communes justement. Surtout après Publifin, où on s’est soudain dit “mais il y a des intercommunales partout ? !”… parce qu’autant Tibi ou Igretec, on voit ce qu’ils font, autant Ceneo, ça peut être plus difficile à comprendre. Mais déjà le fait que les communes possèdent le capital des gestionnaires de réseaux gaz et électricité, ça permet au public de garder une main sur le secteur de l’énergie, ce n’est pas le privé qui gère.”

Une main d’accord, mais vous n’avez pas d’impact sur les tarifs

L.DH : “Non, effectivement. Au plus haut de la crise énergétique, la production de nos éoliennes s’est vendue au tarif fort. Mais cet argent est parti d’un côté en taxes, de l’autre revenu aux investisseurs, qui sont donc les communes. Il faut aussi savoir qu’on ne fonctionne qu’avec des partenariats public-privé, parce que si on a les compétences théoriques, gérer un parc éolien, ce n’est pas notre métier. On investit, souvent à hauteur de 49 %, et le privé met 51 % puis construit et exploite les installations. On n’a pas les équipes de terrain, les ouvriers, etc. pour faire tourner des installations.”

C’est quoi la suite pour Ceneo ?

R.D. : “Il y a les projets de biométhanisation, mais on regarde aussi du côté de deux choses qu’on ne fait pas encore : les réseaux de chaleur et l’hydrogène. Demain, on ne pourra pas dépendre que d’une seule énergie : parfois il n’y a pas de soleil, parfois il n’y a pas de vent, le biométhane s’il est brûlé fait des émissions, l’hydrogène est totalement propre mais la technologie fait des pertes durant les processus de transformation de l’eau en hydrogène (pour faire des “piles”, NdlR) puis d’hydrogène en vapeur (comme carburant). Et on va aussi se lancer dans une grosse thématique : les CER, les communautés d’énergie renouvelable. Ce sont des communautés, virtuelles, qui utilisent le réseau pour partager les excédents d’énergies vertes produites par certaines entreprises avec d’autres qui ont un besoin d’énergie. C’est en test au Chwapi de Tournai, avec Ideta, mais l’objectif c’est de développer ce modèle dans tous les zonings et parcs d’activités économiques d’Igretec, Idea et Ideta. Parce que ça va rendre nos zonings plus intéressants pour les entreprises. Comme ici, on voit que parfois on ne fait pas que du holding mais aussi des missions pour aider nos investisseurs, les communes et les intercommunales de développement économique.”