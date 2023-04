Sur le podium, toute l’équipe affichait un grand sourire au moment d’échanger quelques mots avec leurs fans de tout âge. Grands et petits, timides et plus enthousiastes se suivaient en file indienne faisant signer tantôt un poster, tantôt un maillot. Sur le podium, Mehdi Bayat et le coach Felice Mazzu se sont prêtés volontiers aux séances de selfies avec des carolos unanimement satisfaits de revoir ce dernier “de retour à la maison”.

Retour gagant de Felice Mazzu chez les Zèbres. ©D.R.

Pour l’administrateur délégué du club carolo, les séances de dédicaces sont l’occasion d’aller à la rencontre des supporters hors de l’enceinte du stade du Pays Noir. “Ce genre d’événement permet d’avoir un partage avec les supporters. Il y a de nombreuses personnes, des enfants et des personnes plus âgées. C’est un moment qui permet de se connecter de manière directe avec leurs supporters. Au-delà des posters, certains n’ont pas hésité à venir des ballons. C’est un moment qui nous plaît à Charleroi. C’est très carolo d’avoir cet esprit familial. Les joueurs sont ravis d’être là, ils ont tous le sourire. Être hors du stade ajoute une autre dimension. On sait que dans un stade c’est difficile, le public est là et soutient l’équipe et les joueurs les remercient à la fin du match tandis qu’ici on est dans un vrai moment de proximité et de partage et c’est important pour nous. Même si les résultats n’avaient pas été là, il nous est déjà arrivé de faire des séances de dédicaces au moment où il y a moins de résultats mais là très clairement on voit bien que la réussite sportive actuelle fait encore plus plaisir. ”