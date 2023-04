“Nous avons pris des contacts avec le DAC (Département d’aptitude à la conduite) et l’AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière) pour sensibiliser les travailleurs qui s’occupent des décisions d’adaptation des véhicules des personnes en situation de handicap”, explique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq.

Le but était de se rendre compte des évolutions technologiques et des différentes adaptations possibles. Outre le personnel, des entreprises de travail adapté ainsi que des personnes aidées et accompagnées par des institutions agrées et subventionnées par l’Aviq étaient aussi conviées à parcourir les différents ateliers proposés comme la voiture tonneau, des découvertes de voitures adaptées, un parcours de déambulation sous influence, des balades à vélo ou à pied destinées à apprendre à prendre sa place en tant qu’usager de la route.

Avec des allures d’attraction de fête foraine qui peut faire sourire, la voiture tonneau est un moyen radical pour prouver à quel point le port de la ceinture est plus qu’important. Les personnes qui rentraient dans le véhicule avec le sourire aux lèvres en sont sorties presque choquées et convaincues de l’importance de la ceinture en cas d’accident.

Le large focus sur les véhicules adaptés avait pour objectif de découvrir concrètement ce qu’il est possible de faire. “Le personnel peut se rendre compte de ce qui existe comme adaptations car la technologie évolue tout le temps et tout le monde n’a pas les mêmes besoins. C’est d’autant plus important que nous, notre mission, en termes de handicap mais aussi pour les personnes âgées, c’est de se dire que chaque personne est une personne à part entière. On examine les situations individuellement pour trouver la meilleure solution. Pour exemple, une personne peut conduire une voiture avec un volant adapté alors qu’une autre personne conduira une voiture avec des pédales adaptées. ”

Afin de bénéficier des services de l’Aviq pour l’adaptation d’un véhicule ou toute autre adaptation dans une maison par exemple, il est conseillé de prendre contact avec l’antenne régionale de l’Aviq. Ergonomes et assistants sociaux, notamment, analyseront la situation actuelle et de même suivront l’évolution du handicap pour apporter les différentes adaptations nécessaires.