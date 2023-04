De la soupe et des dattes pour tous, un partage de frères

À Gilly, au Snack du Métro, depuis 2005, on offre chaque jour du mois du Ramadan des dizaines de litres de soupe, des dates, des œufs et du thé à tout le monde. “Pendant le Ramadan, nous faisons quotidiennement plusieurs marmites de Harira, une soupe traditionnelle faite avec des lentilles, des pois chiches, des tomates, des oignons, du céleri branche et des épices variées”, explique Badr Belhassani, le patron du snack.

Même s’il gère un commerce dans le secteur de l’Horeca, hors de question pour lui et son équipe de faire payer ces mets. “Il n’est pas pensable de faire payer. C’est une action qui est totalement désintéressée qui est entre Dieu et nous. Chacun fait ce qu’il veut pour faire plaisir. Oui, c’est du travail en plus mais cela nous fait plaisir de faire plaisir. ”

Durant ce mois de Ramadan, nul besoin d’être clients ou de confession musulmane pour se faire offrir soupe et dattes. “Nous sommes là pour tous, tout le monde est la bienvenue, nous cherchons vraiment à partager avec tous, on ne regarde pas à la religion, à l’origine ou encore de la condition sociale. ”