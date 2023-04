Première en Belgique, un journal entièrement réalisé par et pour des personnes sourdes et malentendantes

En arrivant à la direction de Télésambre, la directrice, Valérie Dumont, avait dans ses bagages la volonté de proposer des programmes inclusifs pouvant toucher un maximum de personnes. Le projet, se concrétise puisque les personnes sourdes et malentendantes auront un journal télévisé compréhensible dans son entièreté et non partiellement comme c’est actuellement le cas sur d’autres chaînes.

Bien que le programme traite des sujets d’actualité de la région de Charleroi, les sujets abordés se veulent aussi plus généralistes.

Pour ce faire, c’est une véritable équipe qui s’est constituée pour mettre à l’écran l’hebdo. C’est aussi une toute nouvelle manière de travailler qui a été mise sur pied. Pour chacun numéro, des sujets sont sélectionnés ensuite ils sont sous-titrés. Sibylle, qui est bilingue français/langue des signes se filme lorsqu’elle signe les sujets. Le tout passe en postproduction (titrage, ajout de photos illustratives du sujet puis envoie du journal signé à une sous titreuse qui retranscrit chaque séquence de la langue de la langue des signes en français. Une voix off est également ajoutée.

Le programme se veut complet pour que les personnes entendantes et sourdes et malentendantes puissent suivre l’hebdo dans son entièreté.

À la diffusion du pilote l’avis a été unanime et l’initiative largement encouragée. “Ce programme totalement inclusif est un plus pour les familles composées de personnes sourdes et entendantes, ils pourront ensemble discuter de l’actualité sans soucis de compréhension. ”