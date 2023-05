Le jeune Célio De La Fuente (11 ans) a été sacré, en 2022, champion de Belgique d’aéromodélisme. Philippe Terwagne, quant à lui, a été sacré champion de Belgique 2022 et 2023 en savate boxe française, décrochant ainsi sa place pour les championnats d’Europe qui auront lieu les 29 et 30 août et les 1er et 2 septembre prochain à Zagreb, en Croatie.

En 2022, il avait déjà participé aux Championnats du monde à Milan. Mais il avait été barré sur sa route par le champion italien. "Cette année, si je le croise sur ma route avant la finale, je compte bien prendre le dessus", insiste le jeune champion. "À l’âge de 33 ans, je compte encore participer à deux grandes compétitions: les Championnats d’Europe et du Monde. Après, je ne me consacrerai uniquement à l’enseignement de ce sport qui est ma passion depuis une quinzaine d’années."

Célio De La Fuente, de son côté, devra se passer du Championnat d’Europe d’aéromodélisme qui se déroulera, en Tchéquie, du 26 au 30 juin: à cette période, il devra se consacrer à passer son CEB.