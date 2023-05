Quantoom Biosciences installe sa première "machine à vaccins" en Afrique du Sud, pour développer un vaccin anti-Covid africain

Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, la Belgique est un des pays les plus innovants du monde dans le domaine des vaccins. Univercells, entreprise installée à Charleroi (Jumet), s'est spécialisée dans les techniques de fabrication. Elle a pour ambition d'encore progresser en utilisant la technique ARN, pour réduire le coût actuel des vaccins par un facteur 100.

L'objectif de Ntensify, qui a demandé deux ans de travail, est de livrer une sorte de "mini-laboratoire" avec une substance qui ne nécessite qu'une seule étape de purification. C'est moins cher et plus rapide donc, le tout dans une unité intégrée et automatisée qui ne demande que peu d'équipements supplémentaires. De quoi aider à développer et produire en masse des vaccins d'origine africaine pour le continent, pour la Covid bien sûr, mais aussi d'autres maladies existantes ou qui pourraient survenir dans les années à venir.