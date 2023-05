L’Eden pose ses valises à la Cité de l’Égalité à Marchienne-au-Pont ce mardi 9 mai

Pour cette première escale à Marchienne-au-Pont, les festivités culturelles et joyeuses coordonnées par l’Eden, Centre Culturel de Charleroi, en partenariat avec la Ville de Charleroi, le service ATL et la Sambrienne, s’installent à la rue du Pays Noir, le temps d’une après-midi et d’une soirée. L’occasion de profiter d’une ambiance festive et conviviale, rythmée par des animations, de la musique, des acrobaties et une guinguette.