Travaux sur l’E420/A54: le pont du Conti à Gosselies sur une seule bande

Par la suite, une prolongation de ces travaux a débuté le 5 mai et prendra fin le 19 mai. Le chantier s’opère toujours sur l’E420/A54 à hauteur du pont du Conti et jusqu’à l’échangeur de Thiméon (non compris) en direction de Nivelles. La circulation est maintenue sur une voie et une limitation de vitesse est imposée à 50km/h.

Enfin, du 19 mai jusqu’à mi-juin, les travaux concerneront l’échangeur de Thiméon. Les usagers circuleront toujours sur une seule voie et la limitation de vitesse sera maintenue. L’accès et la sortie de l’échangeur resteront accessibles durant l’entièreté des travaux. D’autres opérations sont prévues en ce qui concerne les bretelles de l’échangeur mais les dates et les modalités pratiques n’ont pas encore été communiquées.

Ce chantier représente un budget de près de 13,4 millions d'euros hors TVA financé par la SOFICO en collaboration avec le SPW (service public de wollonie) mobilité et infrastructures.