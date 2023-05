De la Chimay à chaque étape du Giro italien

Pour l’occasion, l’entreprise chimacienne a mis les petits plats dans les grands, ou plutôt, son divin breuvage dans des flacons exclusifs. Les bouteilles 33 cl de Chimay Rouge et Chimay Bleue sont présentées avec une étiquette spéciale reprenant les couleurs et le logo du Giro d’Italia. Ces bouteilles sont disponibles dans les points de vente horeca et dans les grandes surfaces situées le long du parcours.

Des verres décorés du même logo et des coffrets cadeaux ont également été édités pour le marché italien sur lequel ils sont disponibles durant la course cycliste. Des coffrets et verres décorés sont également disponibles ce mois de mai lors d’actions de promotion menées en Belgique. Une aubaine pour les collectionneurs.

L’opération constitue "une belle opportunité de visibilité internationale pour Chimay" se réjouit le directeur général des Bières et Fromages de Chimay Xavier Pirlot.

Champion du monde… de la pizza

Ce n’est pas la première fois que Chimay se distingue en Italie. En février dernier, un maître pizzaïolo italien, Gianni Calaon est devenu champion du monde lors d’un concours de pizza, grâce à sa création: une "pizza Chimay".

L’événement a eu lieu pendant la foire "Beer&Food Attraction" de Rimini ; cette foire réunit plusieurs associations professionnelles de cette institution italienne qu’est la pizza et organise un "World Pizza Championship. Durant trois jours, 600 participants venus du monde entier et répartis en 16 catégories se disputent les marches du podium. Et c’est donc Gianni Calaon qui a remporté le premier prix de la catégorie Pizza et Bières, avec une pizza concoctée avec des fromages trappistes de Chimay. Sa recette allie pâte à spiruline (qui lui donne une couleur verte) tomate à l’ail, mozzarella, fromage Grand Chimay mi-cuit, lardons au romarin, purée de pommes de terre violettes, le tout saupoudré de Vieux Chimay râpé et de framboises ! Son conseil est de la déguster avec une Chimay 150… Bon appétit.

La vidéo de la fabrication de la pizza est visible sur https ://bit.ly/pizzachimay