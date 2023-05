Mercadillo, des brocanteurs déjantés, ont tourné leur premier clip à Beamont

Nous avons rencontré le chanteur, Nicolas Laloyaux, chez lui à Beaumont.

Nicolas, qui est Mercadillo ?

"Nous sommes 9 musiciens confirmés de la région carolo, aux diverses influences, réunis pour vous faire vivre un moment inoubliable entre un concert ska punk et une brocante ouverte ! Nous venons tous de diverses formations musicales et avions envie de faire quelque chose ensemble. C’est Joffrey Ghilardi (la 2e voix du groupe) qui a eu l’idée de nous réunir à la sortie du covid. Nous venons de sortir notre premier clip issu de notre tout premier album CD qui comprend 6 morceaux. Cette chanson explique un peu comment nous nous sommes rencontrés. On retrouve également l’album sur Spotify."

Comment trouvez-vous l’inspiration ?

"Le ska punk est un style de musique très revendicateur, parfois un peu anarchiste mais sans avoir de couleur politique. Dans "Still Standing", Joffrey (alias Choco) parle du covid et de la privation de nos libertés. Les textes sont très engagés et parfois un peu "hard". Parfois les idées viennent tout simplement au départ d’un fait vécu comme dans "Plus de drapeau" qui raconte l’histoire d’un gars qui pisse sur une tombe et se rend compte de son erreur. Chacun est libre d’écrire un texte. Il n’y a pas vraiment de règle pour écrire et composer la musique."

Vous faites partie des 10 finalistes de L’Envol des Cités ?

"Effectivement, nous sommes fiers d’être toujours là, surtout que 337 groupes étaient inscrits au concours proposé par la province via Hainaut Culture. Grâce à cette place, nous bénéficions gracieusement d’un coaching musical et allons enregistrer gratuitement, fin mai, en studio notre nouveau morceau "Aux 3 pendus" (un petit clin d’œil à Beaumont) mais aussi pouvoir mettre en boîte le clip ! Le 2 décembre 2023, nous participerons à la grande finale à l’Auditorium Abel Dubois à Vivacité Mons. Si nous terminons sur le podium, ce sera un fameux tremplin pour avoir accès à de grandes scènes comme Dour, Ronquières… Le 1er juin à 19 h, nous donnons déjà rendez-vous à notre public à l’Éden à Charleroi pour le concert "Release Party". Ce sera la sortie en avant-première de notre album !"

> www.facebook.com/MercadilloSkaPunk