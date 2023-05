Nouvelle enquête sur le "violeur de la Sambre", Dino Scala

Le parquet affirme avoir été saisi par le procureur général près la cour d'appel de Douai, le 7 mars, à la suite du procès de Dino Scala, surnommé le "violeur de la Sambre", "d'une série de faits de viol et tentative de viol et agression sexuelle commis entre 1988 et 2009".

Aussi, le parquet a saisi le juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information judiciaire le 15 mars.

À lire aussi

Ces faits concernent, "13 victimes qui apparaissaient dans le cadre de l'enquête initiale sans cependant avoir été visées au réquisitoire introductif ou par des réquisitoires supplétifs", a détaillé à l'AFP le parquet de Valenciennes. Ils concernent aussi une quatorzième victime, "intégrée dans le cadre de l'information judiciaire mais qui n'apparaissait plus au stade du renvoi devant la cour d'assises et qui a pris attache avec la police judiciaire de Lille pour renouveler sa plainte".

Le 1er juillet 2022, à l'issue de trois semaines d'audience, la cour d'assises du Nord avait reconnu coupable Dino Scala de 54 des 56 faits de viols, agressions sexuelles (ou tentatives) pour lesquels il était jugé.

Il a été condamné le 1er juillet 2022 à la peine maximale encourue: 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers. Il a fait appel de sa condamnation.