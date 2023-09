Nouveaux éléments dans "l'affaire Xavier Baligant", ce père de famille de Pont-à-Celles tué sur une aire d'autoroute en France

Depuis cette date, ce dossier est toujours en cours d'enquête et aucun suspect n'a été identifié. Xavier Baligant est décrit par son entourage comme étant un homme à priori sans histoire, divorcé de la mère des deux enfants et avec qui il avait, semble-t-il, renoué des liens juste avant sa mort. Employé dans un laboratoire pharmaceutique et fils d'un policier, décédé en 2016, Xavier Baligant n'avait jamais été impliqué dans une affaire judiciaire.

Une mobilisation qui perdure dans le temps

L'enquête minutieuse menée main dans la main par les enquêteurs belges et français a permis de recueillir de nombreux témoignages d'automobilistes présents sur cette aire de repos au moment du meurtre. "Toutefois, il n'est pas exclu que des chauffeurs de poids-lourds étrangers, aient pu quitter les lieux avant l'arrivée des gendarmes. Ainsi, tout un travail « de fourmi » se poursuit au niveau international afin de vérifier ce point et entendre de nouveau les personnes qui étaient sur l'aire", précisent les autorités judiciaires. De nouveaux éléments sont en cours d'exploitation grâce aux récentes manifestations de nouvelles personnes.

En France, la section de recherches de Nancy et plus précisément sa cellule spéciale baptisée "HOM A31" est en charge de l'enquête. Cette cellule est constituée de compétences pluridisciplinaires "techniques" et "humaines" spécialisées dans le traitement des affaires criminelles complexes. Étant donné le temps écoulé depuis le décès de Xavier Baligant, l'évolution des nouvelles technologies et les progrès effectués en matière de recueil et d'analyse de l'ADN permettent également d'envisager de nouvelles pistes.

Plus de douze ans après le meurtre de Xavier Baligant, magistrats et enquêteurs poursuivent leurs investigations de part et d'autre de la frontière afin de lever le voile sur cette affaire, bien loin de l'idée de clore ce dossier. Depuis le début de l'année, plusieurs rencontres ont eu lieu afin de redéfinir la stratégie judiciaire à mettre en œuvre. La police judiciaire fédérale de Charleroi, qui dirige l'enquête chez nous, reste disponible pour recevoir de nouvelles informations.