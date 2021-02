Le 11 janvier dernier, Pont-à-Celles changeait de majorité : IC était mis de côté par le PS, en faveur d'une alliance avec MR et Ecolo. De nouveaux échevins avaient prêté serment le 20 janvier, mais les attributions scabinales (qui fait quoi, en résumé) n'avaient pas encore été définies.

En effet, le collège se donnait 15 jours pour repenser les différentes attributions. Objectif: les rendre "plus cohérentes et collaboratives, plus pertinentes, plus modernes et plus transparentes", le tout en accord avec les processus de l'administration et du Plan Stratégique Transversal.

Voilà qui est désormais fait. Concrètement, en plus de leurs attributions "habituelles" (voire légales, dans le cas du bourgmestre), les membres du collège seront en charge de "plans" (existants ou futurs, pour le développement de Pont-à-Celles) et de "pôles" pour gérer les projets de manière "cohérente et efficace". Les plans seront portés par l'ensemble des échevins, sous la supervision du bourgmestre.

Compétences:

Pascal Tavier - Bourgmestre : Suivi du Programme Stratégique Transversal, Officier de l'Etat-civil, Programme communal de Développement rural, En charge du Budget, des Elections, des Affaires générales et juridiques

Philippe Knaepen - 1er Echevin: Equipements et infrastructures publiques, Aménagement du territoire et Mobilité, En charge de la Propreté, de la Laïcité et des Cultes

Florian De Blaere - 2ème Echevin: Vie scolaire et culturelle, Participation citoyenne et Modernisation de l’Administration, En charge des Bibliothèques, de l'Associatif, du Devoir de Mémoire et de la Coopération au Développement

Marc Stieman - 3eme Echevin: Transition environnementale, Patrimoine naturel et Mobilité douce, En charge du Développement rural, de la Promotion du territoire

Mireille Demeure - 4ème Echevine: Affaires sociales et Ressources humaines, En charge de la Cohésion sociale et de l'Extrascolaire, de l'Egalité Femmes - Hommes

Ingrid Kairet Collignon - 5ème Echevine: Développement, Vie économique et rurale, Ressources financières, En charge des Cimetières, du Bien-être animal

Romuald Buckens - Président préssenti CPAS: Action sociale (Président du CPAS), Amélioration de la Qualité de vie, Bien-être et Inclusion, En charge des Sports et Infrastructures sportives, Santé et Logement

Plans:

Plan Climat 2030

Plan Prévention et Sécurité

Plan Arsenal

Plan Zéro déchet

Pôles:

Laïcité et Cultes (rapporteur : 1er échevin / Philippe Knaepen)

Jeunesse (rapporteur : 4ème échevine / Mireille Demeure)

Projet eVillages (rapporteur : 2ème échevin / Florian De Blaere)

Le détail, ainsi que les numéros de GSM des élus sont à retrouver sur le site de l'administration communale, mis à jour pour l'occasion.