Suspecté de coups et blessures sur deux de ses enfants, le père de famille conteste avoir frappé ses enfants. Le climat religieux, présent au sein de la famille, interpelle le ministère public.



Mohammed A., 57 ans, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour deux préventions de coups et blessures volontaires sur Sonia et Ivan (noms d’emprunt), le 17 janvier 2018, à Châtelet. Face au juge Davio, le père de famille a reconnu la matérialité des faits mais nie avoir porté des coups à ses enfants, mineurs : "Mes enfants, c’est toute ma vie et je les aime. Les notes scolaires de ma fille avaient baissé et je l’ai repoussée. Je regrette tellement mon geste". Le père signale également avoir eu le même geste vis-à-vis de son garçon.

Une lettre manipulée ?

Me Mohymont, qui représente les intérêts des enfants, est revenu sur une lettre écrite par Sonia sur son père et qui interpelle l’avocat : "Elle dresse une bonne image de son père et semble dire qu’elle aurait mérité sa punition car elle a failli à la volonté d’Allah en ayant une relation avec un garçon non-musulman. Je suis inquiet du contexte de violence morale qui réside au sein de cette famille".

Une relation inacceptable

Pour le ministère public, la relation de Sonia a été l’élément déclencheur de la colère du père : "La jeune fille a dénoncé ce qu’elle vit chez elle à son école. Elle doit se plier à la prière, cinq fois par jour. Il lui est strictement interdit de parler à d’autres garçons. Elle a été prise en grippe par son père qui a découvert la relation de sa fille. Ce dernier s’en est également pris à son fils car il n’aurait pas assuré son rôle de surveillant sur sa sœur. Cette omerta familiale existe". La substitute du procureur ne s’oppose pas aux éventuelles mesures plaidées par la défense.

Des suspicions extrémistes

Pour Me Brocca, les craintes d’une éventuelle forme extrémiste expliquent la mise en instruction du dossier : "Si le dossier a été porté au tribunal, c’est parce qu’on a craint une certaine forme d’extrémisme vu le contexte actuel, c’est tout. Mais, si mon client a été remis en liberté par le juge d’instruction, c’est parce qu’il a vu que les craintes étaient apaisées. Je suis quasiment certain que si Monsieur n’était pas musulman et qu’il n’y avait pas ce contexte, il n’aurait pas été poursuivi pour ces faits. Face au tribunal, nous avons un père de famille qui fait tout pour ses enfants. Il a même repris des études et s’apprête à présenter un travail de fin d’études à 57 ans". Une suspension du prononcé a été plaidée pour le père de famille.

Le jugement aura lieu le 21 mai.