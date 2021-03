L’échevin du Numérique Eric Goffart affiche un large sourire : l’installation de la fibre optique avance bien à Charleroi où Proximus a élevé la cadence. Les sept chantiers en cours dans la ville permettent d’équiper de 40 à 50 foyers par jour. "La fibre, c’est le réseau à large bande du futur", selon le directeur réseaux fibres et 5G de l’opérateur Laurent De Meutter. "Sa puissance est de 10 à 25 fois supérieure à celle de la vdsl, la version améliorée de l’adsl. C’est une technologie sur laquelle nous misons pour les 50 à 100 prochaines années."

Charleroi est l’une des premières villes du pays où Proximus a activé son programme d’investissement fiber to home, pour équiper l’ensemble des ménages et des entreprises. Quatre ans plus tard, les résultats sont au-delà des objectifs.

© Albin

Tout avait commencé en 2017 dans l’intra-ring urbain et dans dix parcs d’activité économique de la périphérie (zonings de Jumet et de Courcelles, aéropôle, parc de Fleurus-Martinrou, zoning rue Pont-à-Migneloux à Gosselies). À ce jour, 13 240 maisons et 400 entreprises sont déjà connectées ou prêtes à l’être. Grâce à l’augmentation de rythme des chantiers, elles seront près de deux fois plus nombreuses d’ici la fin 2022.

La crise sanitaire a révélé l’importance de disposer d’un puissant réseau de partage des données. "Télétravail, études, divertissement, gestion des appareils domestiques, nos besoins ont littéralement explosé", observe Eric Goffart. "L’installation de la fibre rencontre cette évolution de la consommation. L’objectif est de couvrir 100 % du territoire pour 2028." Pour y parvenir, Proximus s’est adossé à un partenaire de taille : Eurofiber.

© Albin

"À l’échelle de notre ville, l’intra-ring a été entièrement équipé, à l’exception du quartier Charleroi DC (ville haute), futur campus des Sciences, des Arts et des Techniques", poursuit l’échevin. Les zones Est seront achevées cette année avant fin mai, la réalisation de la zone sud étant prévue dans la foulée. Quant au nord, il suivra entre fin 2021 et 2022.

Pour être raccordés à la fibre, les ménages doivent le demander. Ainsi, le placement des bottes de câbles se fait en sous-sol dans les trottoirs ou en façade mais pour avoir "sa fibre", il faut la faire entrer chez soi, avec accord du propriétaire. Une armoire de connexion peut totaliser jusqu’à 192 branchements distincts. Le réseau Proximus n’est pas uniquement exploité par son propriétaire, 28 autres opérateurs l’utilisent.