Ce mercredi, La Sambrienne a présenté son nouveau projet de construction sur la place en rénovation de Couillet Queue.Poursuivant ainsi sa mission d'augmentation de l'offre de logements publics tout en rajeunissant le patrimoine de la société de logements sociaux carolo. "L'idée est d'apporter une offre de logements supplémentaires et ici nous avons opter pour des habitations 3 chambres ce qui répond à une demande des locataires," explique le président du C.A. Maxime Felon.

Derrière la construction de nouvelles habitations, il y a aussi la volonté d'optimaliser le patrimoine foncier.Le fait de construire 6 nouvelles maisons sur la place de Couillet Queue est cohérente avec le projet de la ville de Charleroi qui souhaite redynamiser les places. "Il montre aussi que La Sambrienne participe activement au projet de la Ville de Charleroi, qui souhaite redynamiser les places publiques de Charleroi. Cette construction de logements complète l’importante rénovation de la place élaborée il y a quelques années."

Depuis plusieurs années, La Sambrienne met un point d'honneur à réduire les déperditions d'énergies de ses constructions et rénovations . Le projet couillettois ne fait pas exception. « Les bâtiments ont une double isolation et en comptant la brique on arrive à une épaisseur de près de 40 centimètres.Il y a aussi une citerne de récupération des eaux pluviales. Nous sommes en présence de maisons répondant aux dernières normes urbanistiques.A ce titre, nous ne pouvons pas penser faire autrement tant nous devons être exemplaires en matière de respect de ces normes. » Outre les normes urbanistiques, le projet de la place de Couillet répond à d'autres impératif comme celui de s'imbriquer dans le paysage. "L'idée est d'intégrer au mieux les bâtiments dans le paysage déjà existant. Une attention a été portée aux façades afin d'éviter d'avoir des lignes continues. Chaque logement disposera d'un stationnement privatif afin de pas encombrer la place."

L'investissement atteint presque 1,2 million. Les logements seraient mis en location avant les grandes vacances 2023. "Normalement ce sera du logement à loyer d'équilibre car il s'agit d'un financement qui provient de la recapitalisation."

Les nouveaux logements de la place de Couillet Queue s'ajoute aux appartements de la rue d'Amérique.

Au-delà de ces constructions, La Sambrienne poursuit son projet de rénovations. "Les subventions allouées à la rénovation ne peuvent pas être consacrées à la construction et inversement," conclut Maxime Felon.