Didier F., quinquagénaire, est poursuivi par le tribunal correctionnel de Charleroi pour exercice illégal de la médecine. Pour les enfants de la victime, aucun doute, il a influencé leur père dans son traitement contre la maladie.

Entre septembre 2012 et avril 2013, le prévenu est suspecté d’avoir pratiqué l’art de guérir sur Domizzio D., 52 ans, atteint d’une tumeur au cerveau. Le prévenu ne possède aucun diplôme de médecine. Il conteste les préventions et se considère comme un thérapeute : "Je reçois des gens qui viennent pour des problèmes divers. On en discute et j’essaye de les aider. Mais jamais je n’ai porté le moindre diagnostic ou traitement sur mon ami", se défend Didier F. Après une consultation antérieure, les deux hommes s’étaient liés d’amitié et Domizzio avait annoncé au prévenu sa tumeur au cerveau.

Les trois enfants de la victime se sont constitués parties civiles. Pour eux comme pour Me Turk et Me Gras, l’homme a bien exercé une forme de médecine : la biologie totale. "Cela consiste à se guérir d’une maladie par la pensée", explique Me Turk. Pour Me Etienne Gras, le prévenu a influencé le traitement de la victime en lui promettant une guérison par ce procédé. Malheureusement, en l’espace de quelques mois, Domizzio D. avait succombé à la tumeur.

Pourtant, le ministère public requiert un acquittement au bénéfice du doute : "Au vu des éléments du dossier, on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il a exercé une forme de médecine sur la victime", souligne la substitute Barr. Me Christian Mathieu, à la défense, rejoint le point de vue du parquet : "La victime a tout simplement choisi sa voie. Le cadre de son traitement a été fixé de manière claire par Domizzio. Tout ce que mon client a voulu faire, c’est tenter d’aider son ami en discutant avec lui." Jugement, le 27 juin prochain.