Vingt mille personnes attendues au Feel Good Festival à Aywaille

Patrick Bruel, Dadju, James Blunt, Kyo, Amir ou encore Mosimann et Plastic Bertrand sont à l'affiche de l'édition 2022 du Feel Good Festival, qui se déroulera du 1er au 4 septembre prochains à Aywaille, en province de Liège, ont indiqué jeudi Damien et Jérôme Corbesier, co-directeurs du festival. Après une édition 2021 perturbée par le covid et les inondations ayant frappé la région quelques semaines plus tôt, le Feel Good Festival revient le premier week-end de septembre dans une formule de quatre jours remaniée de manière à améliorer le confort et la sécurité des festivaliers. "Le site est le même, mais nous avons apporté différentes modifications, comme un chapiteau à deux étages qui permettra aux VIP d'avoir vue de face sur la scène, l'espace PMR placé à l'entrée du site, le déplacement des food-trucks pour les rendre plus accessibles, des sorties de secours supplémentaires, deux nouveaux écrans géants afin de donner une meilleure visibilité sur scène, des animations dans la zone VIP ainsi qu'avec le public?", énumère Jérôme Corbesier.

Lancé il y a sept ans par une poignée de parents d'une école, le festival, qui rassemblait au départ des artistes locaux ; groupes cover et Dj's, n'a cessé de grandir pour devenir le Feel Good Festival en collaboration avec Radio Contact. L'équipe compte aujourd'hui une vingtaine de personnes qui oeuvrent toute l'année à l'organisation et pas moins de 600 bénévoles seront à pied d'œuvre durant le festival.

Autre nouveauté cette année, un petit train circulera entre le parking et le site afin de transporter les festivaliers.

"Il faut savoir que nous sommes tous des bénévoles et que cela représente un an de préparation. Nous avons tous un travail, c'est donc en quelque sorte un passe-temps mais nous le faisons avec plaisir dans le but de proposer une belle affiche variée, tout en ayant la volonté de maintenir un événement familial et axé sur les jeunes, tant au niveau des artistes que des bénévoles afin que le festival ne soit pas l'affaire que d'une génération", relève Damien Corbesier.

A côté d'habitués du festival (Mademoiselle Luna, Oli Soquette), on retrouve d'autres artistes déjà venus à Aywaille comme Mosimann, Calumny ou Marvin Adrian. Sont aussi à l'affiche James Blunt, Amir, Kyo, Plastic Bertrand, Suarez, Patrick Bruel, Dadju et d'autres dont la notoriété ne fait que croître comme Doria D ou Mustii.