Jusqu'au 8 octobre, l'hôpital de la Citadelle organise le premier Festival Hospi'durable : une multitude d'activités dédiées essentiellement à son personnel, autour de thématiques telles que la mobilité douce, la cuisine, l'atelier ou encore la nature.

Cette initiative s'inscrit dans la Semaine de la mobilité et celle du développement durable : « Depuis de nombreuses années, le développement durable est au centre des objectifs de l'hôpital », explique Frédéric Dhondt, organisateur du Festival. « Au vu des préoccupations globales actuelles, générées notamment par la crise énergétique et climatique, il nous est paru important de marquer le coup en structurant nos nombreuses initiatives pour, in fine, pousser à un changement de mentalités ».

Le programme cible donc d'abord le personnel (4100 personnes), pour que chaque collaborateur devienne à son tour ambassadeur du changement : « L'idée est d'agir simultanément sur le quotidien au travail et à la maison », poursuit Frédéric Dhondt, « avec une dimension pédagogique et ludique très forte ». Ainsi, à la cuisine, il s'agira de découvrir de quelle manière utiliser les déchets alimentaires. A l'atelier, comment réparer des objets au lieu de les jeter. Côté nature, "on partira à la découverte du monde des abeilles". La visite de l'unité de cogénération permettra une prise de conscience de l'énergie autoproduite, mais également comment en réduire la consommation dans le cadre du travail. Enfin, la mobilité douce promotionnera plus encore le vélo, un moyen de locomotion déjà bien implanté à la Citadelle.

Pour le grand public, le "moment inspirant" abordera, le vendredi 23 septembre de 9h30 à 10h30, la place de l'hôpital en tant qu'acteur incontournable du développement durable. Une conférence du Dr Gaëtan Letesson, chef du service de médecine nucléaire, accessible également en ligne (et gratuitement) via les réseaux sociaux de la Citadelle. « Aucun pan de notre société n'échappe à cette incontournable nécessité de revoir son fonctionnement. Les soins et plus particulièrement les institutions de santé ne dérogent pas à cette évidence. Cela s'avère d'autant plus vrai les hôpitaux provoquent d'importantes conséquences environnementales, que ce soit dans la consommation des ressources qu'en déchets et rejets de toutes sortes », explique le chef de service.

Après être sorti d'une crise sanitaire éreintante, la Citadelle invite à modifier ses habitudes pour espérer un avenir durable aux générations futures : « La solidarité nous a fait déplacer des montagnes durant deux ans, il appartient désormais à chacun d'agir et, à la manière du colibri, apporter l'eau goutte par goutte pour éteindre l'incendie », conclut Sylvianne Portugaels, directeur général.