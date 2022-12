La piscine de Visé pas rouverte avant mai

”Le chantier de rénovation de la piscine de Visé avance”, écrivait-on en avril dernier. La fin des travaux était prévue pour fin 2022, avant une réouverture début 2023. Des travaux réalisés par l’entreprise de construction générale Batitec pour le compte de la Ville de Visé.

En raison d’une difficulté d’acheminement des matériaux et des soucis d’énergie, le chantier a depuis lors pris “un peu de retard”, nous informe l’échevin de l’Urbanisme Xavier Malmendier. Pour permettre au maître d’ouvrage de terminer à son aise le chantier et réaliser des économies d’énergie, “nous avons décidé de reporter l’ouverture de la piscine dans le courant du mois de mai”. Avec un bâtiment neuf, “nous repartons à zéro pour chauffer le bâtiment et la piscine. Au vu des températures hivernales, on va consommer énormément. Nous avons donc estimé qu’il était préférable de reporter l’ouverture quand les températures seront plus favorables”, justifie-t-il.

Les petits et grands baigneurs visétois vont donc devoir attendre encore quelques petits mois avant de pouvoir faire le grand plongeon.