Laissé à l’abandon, squatté à de nombreuses reprises et affecté fortement par l’incendie de mai 2021, le bâtiment historique a bien besoin d’un (gros) coup de neuf. C’est là que le ministre de l’Aménagement du territoire entre en jeu. En effet, Willy Borsus a annoncé, ce mercredi, “marquer son accord quant au dossier d’attribution du marché destiné à la réalisation des travaux d’urgence”.

Un subside de 1,3 million est dès lors prévu pour l’assainissement complet de l’intérieur du bâtiment, son désamiantage, ainsi que le démontage de ses infrastructures.

Le Palais des sports est à l'abandon depuis plus de 10 ans. ©DR

"Le Grand Palais est un site historique de Liège”, indique le ministre. “Il était important que cet endroit puisse retrouver une fonctionnalité pour les Liégeois au sein du redéveloppement de Coronmeuse”, conclut-il.

Le bâtiment, qui pourra être reconverti une fois les travaux terminés, accueillera une école fondamentale, une salle multisports et un marché bio.

Plan pour la rénovation du Palais des sports. ©Neolegia

Il est également prévu d’utiliser le toit du pavillon comme potager pour y produire les légumes, qui seront ensuite vendus sur ledit marché.

Un quartier en renouveau

Situé au centre du nouvel écoquartier Coronmeuse, ce bâtiment n’est pas le seul chantier prévu. Pour rappel, 1 325 logements (de haute qualité environnementale) seront construits, le parc Astrid sera complètement rénové, et une marina avec un port des yachts sera créée pour donner à Coronmeuse des airs de station balnéaire au cœur de la Cité ardente.

La fin de l'aménagement de l'écoquartier est annoncée pour 2023. ©Céline Castronovo

Le tout dans un objectif de promotion du circuit court, puisque les seuls commerces et restaurants autorisés seront de production locale, ainsi que dans un but de mise en avant de la mobilité douce, car la circulation des voitures sur le site sera limitée et les parkings prévus seront sous-terrains. La fin de l’aménagement de l’écoquartier, nouveau Palais des sports compris, est annoncée pour 2030.