Première à Liège : la Jupiler livrée par des camions électriques

C’est pourquoi six camions sillonnent déjà les rues de Louvain et de Bruxelles. Enfin, dans quelque temps, trois e-trucks arriveront à Gand. Si, pour l’instant, les livraisons ne sont prévues que dans les commerces du centre-ville, les camions pourraient, plus tard, approvisionner les restaurants et cafés des villes adjacentes, comme Ans, Herstal, ou encore Visé.

Gilles Foret, échevin de la Transition Écologique, Willy Demeyer et Laurent Di Mattia, de ABInBev, étaient présents à l'inauguration du premier e-truck liégeois. ©ABInBev

Ces véhicules permettent de “réduire les nuisances sonores mais, surtout, de réduire considérablement les émissions de CO2”, indique Laurent Di Mattia. Avec huit clients horeca livrés par jour et par camion, d'une autonomie de 200 kilomètres, Liège s’inscrit, “une fois de plus, dans une démarche de durabilité”, se réjouit Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville, qui rappelle, une fois n’est pas coutume, que “le tram, qui finira un jour par rouler, sera, lui aussi, silencieux et électrique”.

La durabilité, un enjeu majeur

ABInBev, leader du marché, insiste sur sa “participation active dans la recherche de durabilité”. Ainsi, pour 2040, le groupe s’engage, au-delà de sa flotte verte de 12 e-trucks, à “rendre ses cinq plus grandes brasseries d’Europe 'zéro émission nette'”. L’entreprise possède déjà un parc solaire à Grenade, en Espagne, qui lui “permet de produire 100 % de ses bières brassées en Europe occidentale de manière électrique”. Le groupe a également un projet de partenariat avec “Colruyt” afin d’assurer ses livraisons par camions à propulsion électrique.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de bières belges qui, en plus de boire avec sagesse, boiront, dorénavant, de manière plus responsable.