Ce sont près de 120 artistes qui s’installeront à Liège durant une semaine pour faire vibrer le Palais des Princes-Evêques avec cinq grands spectacles musicaux, en collaboration avec l’équipe liégeoise de Grand Opera Productions, de nombreux solistes et virtuoses internationaux, le chorégraphe français Johan Nus, le chef d’orchestre Pascal Peiffer et le compositeur liégeois Luc Baiwir.

Summer nights music ©D.R.

Le jeudi 24 août à 21h promet une soirée d’ouverture grandiose avec plus de cent artistes sur scène. En première partie, la “Symphonie des Âges” de Luc Baiwir avec la présence de la soprano américaine Susan Gonzalez, directrice du Studio Opera du Hunter College de New York, ainsi qu’une création mondiale dédiée à l’Ukraine, le concerto pour violon et orchestre “A Violin for Peace”, composé spécialement pour la soirée par Luc Baiwir, avec l’exceptionnelle violoniste ukrainienne Bogdana Pivnenko, souvent appelée le “Paganini Ukrainien”. En seconde partie, Carmina Burana, le chef-d’œuvre de Carl Orff sera interprété par l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra d’Ukraine, dirigé pour la première fois par le chef d’orchestre belge et directeur musical Pascal Peiffer, tandis que le Ballet de l’Opéra d’Ukraine, chorégraphié par le français Johan Nus, donnera une version visuelle et spectaculaire de l’œuvre.

Le vendredi 25 août à 21h fera place au “Galaxy Symphony”. Septante musiciens donneront vie aux plus belles musiques de film de science-fiction : Star Wars, E.T., Blade Runner, Star Trek, Inception, Superman mais aussi Harry Potter, Lord of the Rings, Games of Thrones…

L'Opéra national d'Ukraine ©D.R.

150 choristes

Le samedi 26 août à 20h sera une soirée 100 % Queen avec Chorus Queen. En tout, 150 choristes, musiciens, solistes, revisiteront les succès de ce groupe mythique, entre rock et opéra, pour une soirée de légende.

Le dimanche 27 août à 15h proposera un programme original de musique classique destiné aux enfants, un concert spectaculaire, une nouvelle interprétation d’œuvres exceptionnelles. Aurélie Castin, soprano belge, assumera les commentaires dans l’extrait de “Piccolo, Saxo et Cie” et interprétera plusieurs mélodies, notamment de la “Mélodie du Bonheur” et de la “Flûte enchantée”. Olena Shevtsova, Prima Ballerina, entrainera les enfants dans des extraits de grands ballets (“ le Beau Danube bleu”, “Cendrillon”, “Carmen”…). De Coppelia au Duo des Chats, en passant par les mélodies de Rossini et John Williams, avec le grand orchestre, les solistes, et le ballet de l’opéra d’Ukraine.

La soirée, dès 21h, sera consacrée à Strauss et les plus belles mélodies au monde : la Valse de l’empereur, Nessun Dorma, Csardas, Guillaume Tell, Summertime, le Barbier de Séville, Aïda, Le Parrain, Schindler’s list, la Marche Hongroise… 60 musiciens, le Chœur de l’Opéra, le ballet, mais aussi la violoniste-star Bogdana Pivnenko, Sergii Zamytskyi, le ténor liégeois Santo Barracato feront vivre cette soirée…