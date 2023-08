Liège : Un violeur en série de prostituées

Amine Salir Mohamed, un homme en séjour irrégulier sur le territoire âgé de 25 ans, a écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir violé deux prostituées et tenté d’en violer une troisième. L’intéressé s’est montré particulièrement violent lors des faits. Il a commis ces trois agressions sexuelles en un peu plus d’un mois dans le courant de l’année 2022 à Liège. La rumeur s’est répandue comme une trainée de poudre dans le quartier de la rue Varin, connue pour abriter des maisons closes. Les filles ont été mises au courant qu’un violeur de prostituées s’en prenait à elle de manière particulièrement bestiale. Les prostituées ont commencé à avoir particulièrement peur de se rendre à l’endroit pour y exercer leur profession. En effet, les victimes ont été violentées au sein même de leur salon, parfois même en pleine journée. Un comportement qui, on le comprend aisément, a créé un certain émoi d’autant que le suspect était armé lors des agressions.