Johan Lolos vous emmène en voyage via son exposition rétrospective développée pour une galerie à Liège

Voici dix ans, le 2 octobre 2013, il s’élançait pour un tour du monde en direction de l’Australie. S’appuyant sur les réseaux sociaux, "lebackpacker" tisse sa toile et attire près de 500 000 followers au fil des ans. Fin 2017, il met en pages Peaks of Europe, un ouvrage vendu à près de 10 000 exemplaires et salué par Forbes. Conférencier et animateur d’un talk-show, il poursuit ses activités de photographe pour des clients comme Toyota, Nikon, Eastpak… Mais aussi Oxfam ou MSF. Toutefois, il marque en 2021 son souhait de cesser l’open édition (l’impression illimitée de ses photographies) pour se tourner davantage vers le milieu artistique (désormais, ses œuvres signées et numérotées sont imprimées – à Sprimont – en sept exemplaires, toutes dimensions confondues). "Je voulais attirer un public de vrais amateurs d’art, de collectionneurs. J’ai souvent été victime de l’élitisme, comme d’autres photographes de ma génération. J’étais étiqueté instagrameur, influenceur. Or je connais mon métier, les techniques, l’histoire de la photo… D’où le podcast et la chaîne YouTube, pour affirmer mon statut et m’adresser à un public de professionnels de la photo. De septembre 2021 à l’été 2022, je fus à 100% actif au sein de la communauté Web 3, NFT, etc. J’ai créé une plateforme, donné des conférences à New York ou encore Lisbonne… Et je continuais à voyager pour des clients. Je pars d’ailleurs en Asie dans trois jours."

La couverture de "Peaks of Europe" fait évidemment partie de l’exposition. ©EDA – PLJ

L’exposition Solitudes, au sein de la Buronzu Gallery (rue Lulay des Fèbvres à Liège, une perpendiculaire au Passage Lemonier), marque ce virage sur une voie davantage artistique. Ayant carte blanche, Johan Lolos a sélectionné 30 photographies marquantes, qui symbolisent sa vision "plus documentaire" tout en préservant une invitation au voyage. "Je n’ai pas fait le forcing pour être en galerie dès à présent car j’étais fort occupé, reprend Johan Lolos. Et j’avais déjà des contacts pour des tirages d’art signés et numérotés. Mais la galerie a vu ma collaboration avec Samsung, à Liège en mars 2023, et m’a contacté. C’est en juillet qu’on s’est décidé sur une exposition rétrospective. Depuis vendredi, les retours sont très bons. J’imagine que certains n’ont potentiellement pas aimé, mais ils ont eu la politesse de ne rien me dire (rires). J’ai voulu créer une exposition très dynamique, avec différents formats et encadrements. Tout fut minutieusement réfléchi avec mon imprimeuse. Et tout a été fait à la main, donc les coûts de productions sont plus élevés. Mais les premiers retours sont encourageants, puisqu’on a vendu des tirages dès le premier soir et encore ce week-end."

Beaucoup de monde, le 15 septembre dernier, pour le vernissage de l’exposition. ©ÉdA – PLJ

L’exposition est accessible jusqu’au 21 octobre, du mercredi au samedi de 11 h 30 à 18 h 30 (sur rendez-vous les mardis et dimanches).