Présent ce week-end à Silverstone (Grande-Bretagne), où il a logiquement attiré l’attention, l’acteur américain de 59 ans y a en effet entamé le tournage d’ Apex (titre provisoire)… qui devrait encore faire étape (entre autres) à Budapest, Monza et, du coup, Spa-Francorchamps, selon les informations de la RTBF. Un film coproduit par un certain Lewis Hamilton et dont l’ex-mari d’Angelina Jolie tient un des deux rôles principaux: celui Sonny Hayes, pilote retraité qui revient à la compétition pour entourer Joshua Pearce, un jeune prodige de la discipline. Ce dernier aura les traits de Damson Idris (aperçu dans la saison 5 de Black Mirror).

Le long-métrage est dirigé par Joseph Kosinski, connu pour avoir été aux commandes de Top Gun: Maveric ou encore Tron: L’Héritage. C’est Apple qui en a acquis les droits et le diffusera sur sa plateforme Apple TV + fin 2024 ou début 2025 – après une possible (courte) sortie en salle. Le budget avoisinerait les 140 millions de dollars, de quoi en faire un des plus chers de la carrière de Brad Pitt.

Confirmation cette semaine ?

Après Silverstone (où, nous dit-on, de nombreuses scènes ont déjà été mises en boîte), l’équipe d’ Apex pourrait donc bien faire un détour par les Ardennes belges, fin juillet, à l’occasion du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Toujours d’après la RTBF, Brad Pitt souhaiterait d’ailleurs rouler en personne sur "le plus beau circuit du monde". Car le duo Pitt-Idris a suivi un entraînement spécifique histoire de parvenir à piloter lui-même, par moments.

- ©Photo News

À Silverstone, les monospaces Formule 2 relookés en Formule 1 ont pris place sur la grille de départ et ont participé à une partie du tour de formation. Elles étaient alors conduites par les anciens pilotes Craig Dolby et Luciano Bacheta, qui font office de doublure de qualité. La structure fictive Apex (APX), aux tenues noires et blanches, était même représentée dans les paddocks. L’idée étant de proposer une œuvre fictive mais en immersion malgré tout dans le "vrai" monde de la F1. En compagnie de Joseph Kosinski, l’acteur de Fight Club, Mr. et Mrs. Smith ou encore Inglourious Basterds a de son côté participé au briefing d’avant-course avec les pilotes ! " Je passe le meilleur moment de ma vie ", a déclaré la star hollywoodienne sur Sky Sports F1. "C’est vraiment super d’être ici, on s’amuse tellement."

Si la présence d’une partie de l’équipe d’ Apex à Francorchamps ne fait presque plus aucun doute (elle devrait être confirmée ce mercredi 12 juillet par Spa Grand Prix, qui ne souhaite pas communiquer d’ici-là), celle de Brad Pitt n’est pas encore assurée… et ne devrait, de toute façon, pas être trop ébruitée le cas échéant. Alors, Brad "pit stop" en région verviétoise fin juillet, ou non ?