L’internet à haut débit à Steinbach, Baclain et Miavoye

Dans la commune de Gouvy, ce déploiement concerne plus de 200 habitations et 27 professionnels (indépendants, commerces, etc.) qui pourront désormais bénéficier d’une vitesse de téléchargement de 1 Gbit/s et dès l’été de la technologie 10 Gbit/s, soit près de 1000 fois la vitesse disponible antérieurement.

”Le subside de 186 000 € octroyé par l’Agence du Numérique a permis à Proximus de déployer la fibre optique jusque dans les habitations de Steinbach et Baclain en utilisant de nouvelles techniques, explique Laurent De Meutter, directeur Network Relations chez Proximus. Le micro-trenching a été testé sur 6 km. Cette technique innovante a été combinée à la pose de fibre aérienne sur 8 km via près de 200 pylônes d’Ores.”

Philippe Compère, expert à l’Agence du Numérique précise que ce cofinancement dans le cadre du partenariat est une première en Wallonie. “Ce subside est octroyé pour améliorer la connectivité à internet dans les zones blanches. Grâce à cette intervention financière, l’opération est rentable pour Proximus. Le micro-trenching qui consiste à ouvrir le bas-côté de quelques centimètres au lieu de 30 cm précédemment permet de gagner du temps. Ainsi, le travail se fait sur un kilomètre par jour, au lieu de 100 mètres quotidiennement.”

Un projet similaire, également subsidié par l’Agence du Numérique, a aussi été déployé dans le village de Miavoye sur la commune d’Onhaye pour connecter un peu plus de 80 habitations à la fibre optique.

Parallèlement à l’installation de la fibre jusqu’aux habitations, Proximus améliore la connectivité dans les zones rurales et en particulier dans les zones où la vitesse de connexion est actuellement inférieure à 30 Mbit/s (zones blanches), grâce à la combinaison de la fibre avec d’autres technologies innovantes.

Selon la typologie des lieux et la nature des sols, différentes techniques sont utilisées comme les liaisons radio, les tranchées optimisées ou encore l’utilisation des pylônes des distributeurs d’électricité. C’est ainsi que, depuis les derniers six mois, la fibre optique a été amenée dans les villages de Bovigny, Cherain, Halconreux, Honvelez, Limerlé, Montleban et Vaux afin de permettre aux habitants des 570 foyers de bénéficier du très haut débit.

La bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard, précise que des projets sont en cours pour apporter le très haut débit à 140 foyers supplémentaires à Chérapont, Wathermal et Brisy avant fin 2024.