Mons: le café-poussette P'tika organise des concerts pour bébés

Il y a un peu plus d’un an, P’tika, le premier café-poussette de l’entité montoise, ouvrait ses portes. Une petite révolution pour les parents, qui y retrouvent de la petite restauration mais aussi une multitude d’activités spécifiquement adaptées aux bébés et aux enfants. Depuis peu, la gérante propose même… Des concerts. Pas question bien sûr ici d’agresser de petites oreilles fragiles à grand coup de décibels : le concept est pensé pour permettre à chacun d’en profiter pleinement.

« On sait qu'aller en concert avec des enfants est difficile, voire impossible… Mais ce mot ne fait pas partie de notre vocabulaire », sourit Jennifer Leloup, gérante. "On a commencé avec un premier concert, proposé par zakoustics, qui a l'habitude de s'adresser à un très jeune public." Les musiciens proposent en effet des concerts classiques pour les enfants âgés entre 0 et 3 ans, et mettent un instrument à l'honneur avant de proposer un moment d'interaction.

Le dernier concert en date a quant à lui été organisé avec Niamala et tournait autour des percussions. "Il s'agit d'un projet familial et tous les membres ont l'habitude de se produire dans les cafés-poussette. Il y a un côté très pédagogue, avec une présentation des instruments africains et leur manipulation. Le concert permet aux enfants comme aux parents de se défouler. Après quoi un moment à nouveau plus calme est proposé."

Les retours sont extrêmement positifs et de nouvelles dates sont d'ores et déjà annoncées. "C'est très enrichissant et on avait à cœur de pouvoir proposer ça aux familles qui nous soutiennent depuis déjà un peu plus d'un an. Notre situation n'est pas simple : nous restons ouverts mais on ne sait pas pour encore combien de temps. Tout n'est pas rose, c'est notre premier projet en tant qu'entrepreneuses. Nous n'avons pas d'autres expérience derrière nous et entre la crise sanitaire et l'explosion de certains coûts,… »

Pour autant, Jennifer Leloup reste optimiste et a la volonté de maintenir l'établissement ouvert aussi longtemps que possible. "La fréquentation est très bonne, ce qui nous booste et nous donne l'envie de mettre les bouchées doubles. On va d'ailleurs se lancer dans les articles de seconde main. Le vide dressing organisé cet été avait tellement bien fonctionné que l'envie de pérenniser ça est là." Les articles déposés feront l'objet d'une estimation. Les propriétaires recevront alors des bons d'achats et profiteront d'une ristourne de 30%.

De quoi coller encore un peu plus à la volonté de proposer, dans la mesure du possible, des produits éthiques, écologiques ou biologiques.