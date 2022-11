Encore trop de verres et de seringues dans les sacs-poubelles : Hygea équipe ses collecteurs de pantalons renforcés

L’intercommunale Hygea, en charge de la collecte et du traitement des déchets, se serait probablement bien passée de cet investissement. L’ensemble des collecteurs vient en effet d’être équipé de pantalons confectionnés sur-mesure afin d’éviter les blessures causées par des objets coupants ou piquants, déposés dans les sacs d’ordures ménagères malgré les multiples campagnes de sensibilisation déjà menées auprès des citoyens.

“Ces pantalons sont triplement renforcés sur les côtés et devraient ainsi éviter les blessures causées majoritairement par des débris de verre ou par des seringues”, précise-t-on du côté de l’intercommunale. “En moyenne, un collecteur blessé sera absent 12 jours en raison du risque d’infection, voire de contamination dans certains cas.” La problématique représente donc bel et bien des risques en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Des accidents de travail chaque année

Et ce même si d’année en année, le nombre de cas diminue. “En 2019, nous en enregistrions sept. L’année suivante, nous en avons comptabilisé quatre. ” En 2021 et en 2022, ces nombres ont chuté à un. Un cas a par ailleurs également été signalé dans un recyparc : le travailleur s’était blessé en manipulant une caisse en carton fermée contenant du verre. Avec des équipements spécialement conçus pour lutter contre ce genre d’accidents du travail, Hygea espère atteindre le chiffre zéro.

La sensibilisation des usagers reste cependant indispensable. L’intercommunale rappelle ainsi que tous les objets coupants ou piquants doivent être emballés au préalable dans plusieurs couches de papier, par exemple du papier journal, et placés au milieu du sac afin qu’ils ne transpercent le sac-poubelle. Certains déchets ne peuvent cependant pas être placés dans les sacs d’ordures ménagères. C’est le cas des seringues, qui doivent être placées dans un récipient hermétique et déposés dans un recyparc, dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages.

Les flacons et bouteilles en verre, brisés ou non, doivent quant à eux être apportés dans l’une des 1 200 bulles réparties sur l’ensemble du territoire couvert par Hygea. Enfin, les verres plats tels que les vitrages et miroirs, les verres vitrocéramiques et les ampoules électriques doivent être amenés au recyparc.