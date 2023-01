Saint-Ghislain : des artistes de The Voice, N’oubliez pas les paroles ou la Nouvelle star sur scène pour la bonne cause

“Les artistes sont souvent invités à droite/à gauche pour participer à des événements caritatifs. C’est toujours sympathique mais c’est aussi souvent désorganisé”, souligne Dorian Bedel, ancien gagnant de N’oubliez pas les paroles (NOPLP). “L’idée, avec ce spectacle “Des chansons plein la tête”, c’est de rassembler des artistes d’horizons différents et de proposer quelque chose de plus professionnel. On sait d’expérience que le public répond toujours présent.”

À Saint-Ghislain, les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le cancer. Tous les artistes se produiront bénévolement. “Dorian m’a contacté sur Instagram il y a une dizaine de jours pour m’expliquer la démarche”, explique Théophile Renier, gagnant de la 6e saison de The Voice Belgique. “Quand il m’a expliqué pourquoi c’était organisé, j’ai tout de suite été touché. J’ai dans mon entourage des personnes atteintes du cancer. Se mobiliser pour ce genre de cause, c’est important à mes yeux car personne n’est à l’abri.”

Par ailleurs, le fait de partager la scène avec d’autres artistes, qu’ils soient professionnels ou non, lui a parlé. “On partage notre amour pour la chanson francophone et ça change des concerts “habituels.” Je me réjouis d’être sur scène”, souligne le Namurois. Une impatience également partagée par Valérie Rodono, ancienne candidate carolo de N’oubliez pas les paroles.

“Personnellement, je ne suis pas chanteuse professionnelle. C’est peut-être un rien plus stressant de se produire aux côtés d’artistes confirmés mais je pense surtout que c’est une très belle expérience humaine”, ajoute-t-elle. “Tout se fait dans un esprit convivial et professionnel. On est mis en confiance, même si on n’a pas l’occasion de répéter ensemble avant le grand jour. ”

En effet, les candidats travaillent de leur côté et ne retrouveront que quelques heures avant le grand spectacle. “Tout est bien ficelé. Pour ma part, ça ne me stresse pas”, sourit Théophile Renier. “Tous les artistes ne participent pas à l’ensemble de la tournée. Certains ne viennent se produire que sur une seule date, parfois sur trois, dix ou 12”, explique Dorian Bedel.

“On ne peut pas pour autant changer toute la programmation. Certains titres sont donc réattribués en fonction de la présence de l’un et l’autre. Seuls les tableaux qui concernent les “nouveaux arrivants” seront travaillés en répétition le jour du spectacle. Et le soir, c’est parti ! ” Coté programmation, il y a aura pour tous les goûts. “Le jeune de 15 ans ou l’octogénaire pourra pousser la chansonnette sans problème ! Le répertoire est vaste. ”

De véronique Samson à Bourvil en passant par Chantal Goyat, Pierre Rapsat, Claude François ou Slimane, le public devrait trouver son compte. “C’est très pluriel, on va de la chanson populaire que tout le monde connaît à des artistes plus contemporains. ” Sur la scène de Septem, on retrouvera six artistes issus de l’NOPLP, à savoir Valérie, Alessandra, Renaud, Dorian, Violaine et Elodie, deux artistes made in The Voice, à savoir Théophile Renier et Antoine Delie ou encore Florian Devos, candidat de La Nouvelle Star. Ils seront accompagnés par trois artistes libres : Justine, Sandrine et Tamy.

Les places, au prix de 12 euros, sont disponibles auprès du Foyer Culturel (065/80 35 15) ou le soir même, en fonction des disponibilités.