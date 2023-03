Des aménagements touristiques bientôt installés au bois de Colfontaine

Cette dernière vise notamment l’aménagement d’espaces de détente et de pique-nique, le balisage de randonnées ou encore la création de parking, afin de faire de cette forêt domaniale un véritable écrin pour un site majeur du tourisme vert en Cœur du Hainaut, tout en préservant sa nature. On rappellera en effet qu’en plus de constituer un rendez-vous “nature” pour les citoyens, elle abrite une réserve ornithologique et présente un intérêt botanique exceptionnel.

”Le site présentait néanmoins différents points noirs, peu propice à une activité optimale”, souligne-t-on du côté des communes et de l’IDEA. “Le bois n’est actuellement pas organisé pour une fréquentation touristique et de loisirs de manière spécifique. Le site manque cruellement d’une signalétique et d’un fléchage adapté, réel handicap au vu de sa position, ainsi que de stationnements.”

En effet, de nombreuses entrées existent et le peu de parkings disponibles en périphérie est généralement saturé. “De même, il n’existe pas d’équipement de repos, ni d’espace adapté pour arrêter en sécurité les chevaux ou les vélos. Le patrimoine classé est plutôt dégradé, principalement le pavillon des chasseurs. Additionné de la présence de déchets abandonnés par endroits, un sentiment négatif en ressort.”

En collaboration avec la Division Nature et Forêt (DNF) et le Parc Naturel des Hauts-Pays, les partenaires entendent développer un projet de valorisation touristique visant à la fois la valorisation du patrimoine local, la mise en exergue de l’éveil à la nature ainsi que le développement d’un tourisme durable et responsable. Un premier subside a été alloué par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) pour un montant de 969 372 €, permettant la réalisation de divers aménagements.

Concrètement, les travaux porteront notamment sur l’aménagement de points d’entrée stratégique, situés en lisière et répartis sur l’ensemble du site : implantation de tableaux d’information (carte, règles de savoir-vivre, etc.), de panneaux directionnels indiquant les promenades balisées et les différents points d’intérêt ou encore l’aménagement de zones de détente/pique-niques et de stationnement. Ainsi, deux grands parkings sont prévus : l’un du côté de la rue de Dour (60 places) pour l’accès direct au pavillon et l’autre au niveau de la Tour du Lait Buré (50 places). Ces aménagements seront accessibles aux PMR.

En outre, un parcours santé sera implanté au départ de la tour du Lait Buré, sous la forme d’une boucle de 150 mètres dans le bois, agrémentée de mobilier sportif (poutres et parcours d’équilibre, ponts suspendus,…).

“À travers ce projet, notre objectif est véritablement d’assurer le développement attractif de cet espace forestier majeur, permettant de compléter l’offre touristique sur le territoire du Cœur du Hainaut”, souligne Jacques Gobert (PS), président d’IDEA. “Les retombées attendues vont en effet bien au-delà du territoire des trois communes concernées, mais concernent l’ensemble du bassin de vie du Cœur du Hainaut. ”

Le projet fait actuellement l’objet d’une enquête publique, afin de permettre à la population de prendre connaissance des aménagements proposés et d’émettre ses éventuelles remarques. Les travaux devraient débuter en septembre 2023 et se terminer fin 2024. Le second volet, portant sur la restauration du Pavillon des Chasseurs fait actuellement l’objet d’une demande de subside pour un montant de l’ordre d’un million d’euros auprès de l’Administration wallonne (AWAP- Agence wallonne du Patrimoine). Le montant total des travaux s’élèvera pour l’ensemble des projets à 2,5 millions € HTVA.

“L’obtention de ce subside complémentaire permettrait de finaliser le projet dans son ensemble pour proposer alors aux usagers un site complètement remis à neuf. Ce projet permettra de rénover le Pavillon des chasseurs, avec notamment une aire de pique-nique et de détente.” Enfin, ce projet est renforcé par la présence du réseau de mobilité active “points nœuds” alentours, qui sera complété sur les trois communes par des projets de piste cyclo-piétonne en site propre traversant en partie le bois de Colfontaine.