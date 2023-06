Bilan très positif pour la braderie de Boussu, délocalisée à la gare : quelque 40 000 personnes y ont pris part !

”On a longtemps hésité à maintenir l’organisation de la braderie. Il fallait trouver un lieu propice ou, à tout le moins, la moins mauvaise solution”, rappelle Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. “Nous avons enchaîné les réunions et décidé de tenter l’aventure. Nous avons bien fait ! Vendredi et dimanche plus particulièrement, il y avait un monde fou. Personnellement, j’étais extrêmement surpris, je ne m’attendais pas à cela.”

François Feldman, tête d’affiche ce dimanche, a d’ailleurs souligné la bonne ambiance qui régnait dans la commune boraine et salué un public accueillant et fidèle. “Les forains ont été conciliants, le public a suivi et aucun incident n’a été à déplorer. Les retours sont d’ailleurs majoritairement positifs, même si quelques riverains ont été plus dérangés par le bruit. Nous avons vécu une braderie sous une chaleur écrasante mais nous refermons cette édition avec une grande satisfaction.”

François Feldman à la braderie de Boussu. ©F. Patty

Bien entendu, quelques difficultés ont malgré tout été constatées ce week-end, plus particulièrement au niveau de la mobilité. “Nous sommes sur un axe compliqué, à proximité de la gare et du viaduc de Saint-Ghislain, de l’axiale boraine et de la route de Mons. Ce vendredi, un accident survenu sur le viaduc de Saint-Ghislain a empêché une partie du public de nous rejoindre, de même que des brocanteurs et bradeurs, qui n’ont pu venir s’installer”, regrette Alexandre Célestri, en charge de la communication.

”Il s’agit d’un couac indépendant de notre volonté, que nous avons malgré tout tenté de gérer au mieux. Revenir sur la place de Boussu l’an prochain est une volonté, nous espérons que cela sera possible.” Pour le reste, Alexandre Célestri salue le travail des équipes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cet événement une belle réussite. “Les artistes ont partagé notre enthousiasme. On en découvre certains, on en retrouve d’autres. C’est toujours très sympathique !”

Selon les organisateurs, ce sont près de 40 000 personnes qui ont transité par Boussu sur l’ensemble des trois jours.