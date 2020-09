C’est assez rare que pour être souligné : ce mardi soir, majorité et opposition colfontainoises sont parvenues à accorder leurs violons au bénéfice de l’environnement. En effet, la commune a marqué sa volonté de rejoindre "l’Alliance de la consigne", un groupe qui milite pour l’imposition d’une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique, responsables d’une importante part de la pollution environnementale.

La problématique n’est pas neuve mais la Belgique peine à se prononcer sur le sujet, et ce alors que de très nombreux citoyens se montrent favorables à l’instauration d’une consigne. "Les demandes de l’Alliance de la consigne sont limpides : une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et canettes dans les rues, les abords de route, les plages, rivières et mers, une solution équitable et honnête qui rend les producteurs responsables et un modèle de gestion des matières premières véritablement circulaire", explique Lionel Pistone (C.Plus).

Ce dernier, à l’initiative du débat de ce mardi soir, a obtenu l’adhésion de l’ensemble du conseil communal.