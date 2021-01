Le secteur horeca est à l'arrêt depuis le mois d'octobre et malgré les déclarations du Premier ministre, il est loin d'entrevoir le bout du tunnel. Alors que les perspectives de réouverture sont plus nébuleuses que jamais et que les aides accordées ne permettent pas d'aborder une relance de manière sereine, le secteur horeca entend pousser haut et fort un cri de détresse le 5 février en organisant des actions un peu partout dans le pays.

Le Hainaut n'y échappera pas. À Mons, La Louvière, Tournai ou Charleroi, des représentants du secteur comptent se faire entendre. "Les fédérations horeca ne sont pas impliquées dans l'organisation de ces événements qui sont plutôt menés par des collectifs. Mais nous suivons cela de près évidemment", indique Luc Marchal, président de la fédération horeca du Hainaut. "Ces actions seront très bien encadrées. Elles font l'objet d'autorisations des bourgmestres. Le nombre de participants sera limité à 100. Il est nécessaire de s'inscrire au préalable. Port du masque et distanciations seront de rigueur."

Si les fédérations horeca ne sont pas impliquées dans ces actions, elles continuent néanmoins à travailler de manière plus discrète. "Nous sommes en discussion permanente avec tous les niveaux de pouvoirs, les assureurs et autres infectiologues", poursuit Luc Marchal. "Nous voulons avancer sur deux plans essentiellement. Tout d'abord, des perspectives de réouverture. Ensuite, des aides adaptées à la taille des entreprises et à la durée de la crise. Avec le temps, les problèmes financiers se creusent. Reporter les échéances, c'est bien. Mais nous savons que lors de la réouverture, nos établissements ne pourront pas tourner à plein régime et ne pourront donc pas faire assez de chiffres pour faire face aux retards de paiement."

Le bout du tunnel est encore trop sombre pour le secteur horeca qui compte donc réclamer davantage de lumière ce 5 février.