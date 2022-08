La Gaillarde d’Argent pour Mariette Delahaut

Créée en 1928 dans le cadre des joutes littéraires des "Wallos", la Gaillarde d’Argent récompense aujourd’hui des personnalités namuroises. Ce mercredi, elle a été remise à la centenaire Mariette Delahaut, au sein de la maison de repos les Chardonnerets, où elle réside à Jambes. Elle succède à Michel Lecomte, ancien présentateur et chef de la rédaction des sports de la RTBF. Cinq ans après avoir accédé au rang de baronne.

©Monmart

Née en avril 1922, Mariette Delahaut n’a pas eu un cursus scolaire de tout repos. Elle a notamment vécu un bombardement en 1940 alors qu’elle était en rhéto chez les Sœurs de Notre-Dame, perdant ainsi tous ses livres. Après avoir obtenu son diplôme à Charleroi, elle n’a pu intégrer l’université, où elle aurait pourtant voulu étudier, car les difficultés de transport étaient trop importantes. À Namur, les Facultés n’acceptaient par ailleurs pas encore les jeunes filles, l’empêchant ainsi d’étudier l’histoire de l’art et l’archéologie. C’est finalement chez les Sœurs de Sainte-Marie qu’elle a pu suivre un régendat littéraire. En attendant d’obtenir une place dans l’enseignement officiel, elle s’est portée volontaire en tant qu’ambulancière bénévole à la Croix-Rouge. Mariette Delahaut fut également employée pour l’armée américaine, manager du personnel allemand attaché à un quartier général des forces aériennes américaines à Wiesbaden et enseignantes à l’école de l’État de Dinant mais aussi aux États-Unis.

En 1964, Mariette Delahaut créait une école pour les francophones à Glons et devenait par la même occasion la première femme à la direction d’une école mixte de l’État. En 1965, elle créait l’école de Lesve puis, en 1970, faisait éclore l’Institut d’enseignement spécialisé Mariette Delahaut, à Jambes.

La Namuroise a aussi assuré d’autres missions, comme celles de présider le jury des Namurois de l’année ou encore d’organiser le séjour d’une centaine d’enseignants partis faire la promotion de la langue française en Louisiane. C’est d’ailleurs ce dernier point qui a inspiré les membres du CCW.

Le gouverneur de La Louisiane devait être l'invité d'honneur des festivités en septembre prochain. Une venue finalement rejetée en juillet dernier par le ministre-président Elio Di Rupo, depuis que cet état interdit à nouveau l'avortement. "Lorsqu'on a évoqué cet invité d'honneur, avant que cela ne tombe à l'eau, le nom de Mariette Delahaut est immédiatement sorti. Tout le monde se souvient encore de ses missions en Louisiane, état où l'on parle le plus le français aux États-Unis", explique le président du Comité Central de Wallonie (CCW) Eric Adam. "Habituellement, plusieurs noms sortent et on en discute. Cette année, ça a été le seul. C'était comme une évidence, surtout l'année de son 100e anniversaire."

Cette Gaillarde d’Argent lui sera une nouvelle fois remise, si son état de santé le permet, le 14 septembre prochain durant la semaine des Fêtes de Wallonie.