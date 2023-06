– La grande majorité des opérations et consultations sont maintenues. "Nous constatons que certains patients ne se présentent pas car ils n’ont pas reçu de SMS de rappel. Hélas, notre système d’envoi de SMS automatique à chaque patient est hors-service à cause de cette cyberattaque. Le mot d’ordre reste le même: tout est maintenu sauf si le patient reçoit un appel de notre part."

– Une page Web répond aux principales questions des patients. "Nous mettons cette page à jour très régulièrement pour qu’elles répondent aux vrais besoins et questions de nos patients." On y lisait notamment, ce jeudi, que sur le site Meuse, à Namur, "ce n’est pas possible pour le moment de prendre rendez-vous. Sur le site Sambre, à Auvelais, c’est partiellement possible, via le numéro de la centrale."

– Le service de Néonatalogie du CHRSM-Meuse a rouvert son service pour le transfert de nouveau-nés issus d’autres hôpitaux. "C’était un point important car nous sommes le centre de référence de la Province de Namur."

– À l’heure actuelle, la majeure partie du CHRSM est toujours coupée de l’extérieur: pas de wifi, pas de téléphonie et pas d’adresse électronique. "Mais grâce au travail intensif du département informatique pour rétablir les communications, on progresse de jour en jour. Le département informatique continue d’abattre une charge de travail colossale sur plusieurs fronts: une partie de l’équipe collabore avec le CERT (La Cyber emergency response team fédérale) et la police judiciaire, une autre analyse l’impact de l’attaque et en parallèle, de nombreux informaticiens travaillent à reconstruire une infrastructure solide. Nous avons eu de nombreux contacts avec d’autres hôpitaux victimes d’attaques informatiques ces dernières années et nous savons à quel point rétablir une situation normale est un processus qui prend du temps. Ces échanges nous confirment que nous devons être patients. Le Comité de concertation hospitalière du CHRSM, composé de directions et de responsables, définit les priorités de restauration des systèmes informatiques et les transmet au directeur du département Informatique qui travaille selon cet ordre."

Centrales téléphoniques provisoires: 0493 28 96 08 à Namur et 071 77 16 71 à Auvelais – www.chrsm.be