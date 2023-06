La fourgonnette défonce une façade à Spy

Samedi, vers 6 h 40, un spectaculaire accident s’est produit route de Saussin à Spy. Une fourgonnette Citroën Berlingot se dirigeait vers Jemeppe-sur-Sambre, quand le conducteur en a perdu le contrôle. Le véhicule a percuté et troué le pignon d’une annexe d’une habitation de la rue. Les pompiers de la zone Val de Sambre, emmenés par le lieutenant Stéphane Falque, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance. Fort heureusement, le conducteur n’avait qu’une légère plaie, il n’a pas dû être conduit en clinique. Les pompiers ont sécurisé le pignon et condamné l’accès à l’annexe contenant des sanitaires. Une équipe de police de Jemeppe s’est chargée des constatations alors que le dépanneur Fabrice de Sambreville enlevait la voiture hors d’usage.