Stupéfiants : saisie de drogues et 5 interpellations dans le centre-ville de Namur

Dans la soirée du samedi 24 juin, un véhicule avec 5 passagers a été contrôlé dans le centre-ville de Namur par une équipe d’intervention du Service Police Secours et une équipe du Groupe Interventions Spéciales (GIS) de la Zone de Police Namur Capitale. Lors de la fouille du véhicule, une somme de 1.427euros, 56gr de cocaïne et 20,5gr de haschich ont été découverts et saisis.